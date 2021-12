O menino herói que com apenas 11 anos salvou duas pessoas no mesmo dia

Davyon Johnson salvou um colega de classe que estava se sufocando e resgatou uma mulher de um incêndio em sua casa (foto: Facebook/ Escola Pública de Muskogee)

Duplamente herói.

Um menino de 11 anos de Oklahoma, Estados Unidos, foi homenageado no dia 15 de dezembro por salvar a vida, não de uma, mas de duas pessoas no mesmo dia.

Davyon Johnson foi nomeado membro honorário tanto do gabinete do xerife quanto da força policial, além de ter sido reconhecido pelo conselho de educação de sua cidade natal, Muskogee, localizada a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Tulsa.

"Davyon realizou a manobra de Heimlich em um colega de classe em 9 de dezembro e naquela noite ajudou uma mulher a fugir de sua casa em chamas", escreveu o Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee no Facebook.

Johnson salvou duas vidas no mesmo dia (foto: Facebook/ Escola Pública de Muskogee)

A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros que realiza compressões abdominais em uma pessoa que está se sufocando.





Enquanto isso, a Escola Pública de Muskogee postou uma série de fotos também no Facebook mostrando Davyon posando com suas condecorações.

"Me senti bem, estou animado", disse o menino após receber o prêmio.

Johnny Teehee, chefe da polícia de Muskogee, entregou prêmio de oficial honorário a Johnson (foto: Facebook/ Escola Pública de Muskogee)

Como foram os resgates?

Davyon Johnson estava na Escola Pública Muskogee, onde frequenta a sexta série, em 9 de dezembro, quando um de seus colegas tentava abrir a tampa de uma garrafa de água com a boca e engasgou com ela.

"Davyon correu imediatamente e fez a manobra de Heimlich", disse a diretora da escola Latricia Dawkins a um jornal local.

"Conforme o relato de uma testemunha ocular, quando isso (manobra de Heimlich) foi feito, a vítima cuspiu a tampa da garrafa", acrescentou.

O menino disse, por sua vez, que aprendeu a manobra no YouTube e que é um procedimento valioso de se aprender.

"Se alguém se encontrar na situação em que me encontrei saberá o que fazer", acrescentou Johnson.

A diretora Dawkins acrescentou que não ficou surpresa com a reação rápida do menino.

"Ele sempre diz que quer ser um EMT (Técnico de Emergência Médica), disse.

Johnson foi condecorado (foto: Facebook/ Escola Pública de Muskogee)

Mas a boa ação de Johnson não terminou aí naquele dia.

Poucas horas depois, o menino viu uma senhora com deficiência escapando de um incêndio em sua casa e correu para ajudá-la a sair da garagem e entrar em seu veículo.

"Pensei: 'Ela não está se movendo rápido o suficiente'. Então, atravessei a rua e a ajudei a entrar em sua camionete", disse Davyon a uma emissora de TV local.

Segundo a diretora Dawkins, o menino é muito amado por seus colegas e professores.

"Ele é uma alma gentil" e "duplamente herói", disse Dawkins.

