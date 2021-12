Três diplomatas iranianos obtêm visto para entrar na Arábia Saudita

Três diplomatas iranianos receberam visto para trabalhar na Organização para a Cooperação Islâmica (OIC), com sede em Jidá, na Arábia Saudita - informaram nesta sexta-feira (24) funcionários das Chancelarias de ambos os países, rivais regionais.



O reino sunita da Arábia Saudita e a República islâmica xiita do Irã romperam suas relações diplomáticas em 2016, após a execução, por parte de Riad, de um influente opositor religioso xiita.



Embora estas duas potências regionais se acusem mutuamente de desestabilização do Oriente Médio, manifestaram a vontade de superar suas diferenças e iniciaram negociações nos últimos meses.



"A Arábia Saudita concordou em conceder vistos a três diplomatas iranianos como parte de um procedimento de rotina para representantes de um país-membro da OIC", disse uma fonte diplomática saudita.



Na quinta-feira (23), em uma entrevista coletiva em Teerã com o chanceler iraquiano, Fuad Hussein, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, já havia anunciado ter recebido "uma decisão favorável de Riad".



"Graças aos esforços de Fuad Hussein e do primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazemi, logo haverá uma rodada de negociações entre Teerã e Riad em Bagdá", disse ele, sem anunciar uma data.



A OCI foi criada em 1969 e tem 57 países-membros.