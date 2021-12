Patronal, sindicatos e governo fecham acordo para reforma trabalhista na Espanha

O governo de esquerda espanhol anunciou, nesta quinta-feira (23), um acordo com sindicatos e empregadores para a implementação de uma reforma trabalhista, que buscará reduzir o emprego temporário e precário, poucos dias antes do prazo estipulado por Bruxelas.



"Trata-se de um acordo histórico em matéria de relações de trabalho que homologa o mercado de trabalho espanhol ao europeu", afirmou o Ministério do Trabalho em um comunicado.



É "um dia histórico para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país", celebrou, em conversa com a imprensa, a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, líder da esquerda radical, aliado minoritário dos socialistas na coalizão de governo.



O conteúdo do acordo não foi divulgado, mas o governo de Pedro Sánchez havia dito que queria desmantelar a reforma trabalhista implementada em 2012 pelo conservador Mariano Rajoy. Segundo seus críticos, ela aumentou a precarização, em um país que tem o recorde europeu de contratos temporários.



O acordo foi firmado com as duas principais organizações patronais, o CEOE e o CEPYME (de pequenas e médias empresas), e com as duas grandes centrais sindicais, Comissões Operárias e UGT.



Fez-se uma corrida contra o relógio, já que a Comissão Europeia exigia o anúncio desta reforma em troca do megaplano europeu de recuperação. A Espanha é um de seus principais beneficiários, com 140 bilhões de euros (em torno de US$ 162,7 bilhões milhões de dólares).



O projeto de lei da reforma trabalhista deve ser aprovado no último Conselho de Ministros do ano, que acontece na próxima terça-feira (28).