Lufthansa anula voos intercontinentais por ter muitos pilotos doentes

A principal companhia aérea alemã, Lufthansa, teve de cancelar vários voos intercontinentais, porque muitos pilotos adoeceram - disse um porta-voz da empresa à AFP nesta quinta-feira (23).



"As conexões transatlânticas para a América do Norte com destino a Boston, Houston e Washington estão afetadas, principalmente, de 23 a 26 de dezembro, devido ao aumento do número de doentes" entre os pilotos, disse o porta-voz.



A Lufthansa quer propor alternativas aos passageiros em questão.



O vínculo dos doentes com a variante ômicron da covid-19 é "especulativo", já que a Lufthansa não está a par do tipo de doença contraída pelos pilotos, acrescentou esta fonte.



Na quarta-feira (22), a companhia aérea escandinava SAS informou que um número maior do que o normal de funcionários doentes, devido à covid-19 e às recomendações de saúde associadas, contribuiu para a recente onda de cancelamentos de voos da empresa.



