Enfermeira condenada a 15 anos de prisão por massacre em centro para pessoas com deficiência

Um tribunal alemão condenou nesta quarta-feira (22) a 15 anos de prisão uma auxiliar de enfermagem com problemas psiquiátricos que foi julgada por esfaquear e matar quatro residentes de um centro para pessoas com deficiência.



A corte de Potsdam, leste da Alemanha, declarou Inés Andrea R., de 52 anos, culpada de homicídio pela morte de quatro residentes e por tentativa de homicídio por ferir três pessoas.



A Promotoria descreveu o ato como "uma crueldade imensa".



A acusada permanecerá em um centro psiquiátrico, onde está desde que foi detida.



O crime, que chocou o país, aconteceu em 28 de abril. A cuidadora esfaqueou dois homens e duas mulheres com idades entre 31 e 36 anos. Mais três pessoas foram feridas, uma delas com lesões graves.



A polícia afirmou que os ferimentos evidenciavam uma forma de "violência intensa e extrema" contra os pacientes que não tinham como se defender.