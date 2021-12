Afegãos protestam em Cabul pelo descongelamento de ativos do país

Algumas centenas de afegãos marcharam pelas ruas de Cabul, nesta terça-feira (21), para pedir o descongelamento dos bens bloqueados pelos países ocidentais depois que os talibãs recuperaram o poder em meados de agosto.



Privado de ajuda internacional, o Afeganistão encontra-se à beira do colapso econômico.



Em meio a um importante dispositivo de segurança mobilizado pelos combatentes islâmicos, que autorizaram e controlaram a manifestação, cerca de 200 pessoas se reuniram em uma praça no centro da capital afegã, exibindo faixas em inglês e pashtun que diziam "Deixem a gente comer" e "Devolvam nosso dinheiro congelado".



"Nossa principal demanda é que os Estados Unidos liberem nossos ativos o mais rápido possível. Trata-se da riqueza do povo afegão", disse à AFP Shafiq Ahmad Rahimi, de 28 anos, um dos organizadores do protesto, considerando que "o único efeito destes bens congelados é fazer a população sofrer de fome".



Desde que os talibãs voltaram ao poder, o Banco Central se encontra impedido de acessar os quase US$ 10 bilhões em reservas que possui, principalmente nos Estados Unidos.



Além disso, há uma enorme escassez da moeda americana, porque os doadores internacionais suspenderam a entrega de bilhões de dólares que enviavam para o governo anterior, apoiado por Washington.