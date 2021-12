EUA devolverá US$ 154 milhões roubados por funcionário da Sony e convertidos em bitcoins

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou na segunda-feira que iniciou ações para devolver mais de 154 milhões de dólares supostamente roubados de uma subsidiária da Sony por um funcionário japonês, que converteu a quantia em bitcoins.



De acordo com um processo iniciado em San Diego, Rei Ishii, funcionário da Sony Life Insurance Company Ltd em Tóquio, supostamente desviou 154 milhões de dólares em maio, quando a empresa tentou transferir os recursos de uma conta para outra.



O dinheiro foi desviado para uma conta que Ishii controlava em um banco de La Jolla, Califórnia, e posteriormente o valor foi convertido em 3.879 bitcoins, avaliados atualmente em mais de 180 milhões de dólares, segundo a Promotoria do Distrito Sul da Califórnia.



Os fundos foram apreendidos em 1º de dezembro, após uma investigação do FBI.



SONY