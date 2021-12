As eleições para renovar o órgão legislativo de Hong Kong sob as novas regras impostas pela China tiveram neste domingo (19) uma taxa de participação de 30%, a mais baixa em três décadas, de acordo com uma autoridade local.



O principal funcionário eleitoral de Hong Kong, Barnabas Fung, disse que apenas 1.350.680 dos 4.472.863 eleitores registrados votaram para eleger os legisladores da cidade.