Dois foguetes caem perto da embaixada dos EUA em Bagdá

Dois foguetes Katyusha foram lançados, na madrugada de domingo (19), contra a superprotegida Zona Verde de Bagdá, que abriga a embaixada dos Estados Unidos - disseram as forças de segurança do Iraque em um comunicado.



"A Zona Verde de Bagdá foi alvo de dois foguetes Katyusha", afirmou a nota.



De acordo com o mesmo comunicado, "o primeiro foi abatido no ar por baterias de defesa C-RAM, e o segundo caiu em uma praça, danificando dois veículos".



Anteriormente, uma fonte da segurança havia dito à AFP que dois foguetes foram derrubados perto da embaixada dos EUA.



Nenhuma organização assumiu até o momento a responsabilidade pelos disparos.



Nos últimos meses, dezenas de foguetes foram lançados, assim com ataques de drones, contra soldados, ou interesses americanos, no Iraque.



Washington costuma atribuir estes ataques a facções pró-iranianas do Iraque, ainda que nenhum grupo tenha reivindicado sua autoria.



O ataque de domingo ocorreu depois que o Iraque anunciou, oficialmente, o fim da "missão de combate" em seu território da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos.



Cerca de 2.500 militares dos EUA e 1.000 soldados da coalizão vão permanecer no Iraque para formação, assessoria e assistência.



As facções pró-iranianas no Iraque exigem, no entanto, a retirada de todas as forças americanas do país.