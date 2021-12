EUA enviaram 335 milhões de doses de vacinas anticovid para 110 países

O governo dos Estados Unidos doou mais de 335 milhões de doses de vacinas anticovid para 110 países, um número semelhante ao da população americana, disse um alto funcionário da Casa Branca à AFP nesta sexta-feira(17).



Em resposta a um pedido do presidente Joe Biden para acelerar as doações, o governo distribuiu pelo menos 50 milhões de doses nas últimas duas semanas, informou a fonte, sob condição de anonimato.



O presidente americano disse em setembro, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que seu país doaria mais de um bilhão de doses às nações mais pobres, prometendo um "arsenal" mundial para a luta contra a pandemia.



Washington reiterou que essas vacinas são entregues "sem condições", sugerindo que não seria o caso das doses distribuídas por seu grande concorrente, Pequim.



O presidente chinês, Xi Jinping, que nega fazer "diplomacia de vacinas", prometeu recentemente um bilhão de doses anticovid para a África, na forma de doações ou apoio à produção local.



Há poucos dias, a Nicarágua recebeu 200 mil doses da vacina do laboratório chinês Sinopharm, logo após romper relações com Taiwan.