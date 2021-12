Acidente com castelo inflável em escola na Austrália mata cinco crianças

(foto: Reprodução/Twitter)

Cinco crianças morreram, e várias ficaram gravemente feridas em um acidente com um castelo inflável, nesta quinta-feira (16), durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália.A polícia informou que os alunos de uma escola do ensino básico de Devonport, no norte da Tasmânia, estavam celebrando a última semana de aula antes do feriado de Natal, quando uma rajada de vento levantou o castelo. As crianças caíram de uma altura de quase dez metros.Mais cedo, a polícia anunciou que dois meninos e duas meninas da quinta e da sexta séries - com idades entre 10 e 12 anos - morreram na tragédia. Um quinto aluno não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados para o local.Uma investigação policial foi iniciada. Testemunhas abaladas, amigos, familiares, professores e socorristas estão recebendo aconselhamento psicológico.A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante".O primeiro-ministro Scott Morrison chamou o incidente de "simplesmente devastador".A escola havia convidado os pais a colaborarem com o evento, que incluiu uma área de jogos, um tobogã, uma área de artes e atividades manuais e um castelo inflável."O objetivo do dia é comemorar um ano de sucesso e aproveitar algumas atividades divertidas com os colegas de classe", afirmou a escola Hillcrest Primary em sua página no Facebook.A mensagem teve uma atualização algumas horas depois: "Aconteceu um acidente na área da nossa escola. Vamos fechar a escola pelo resto do dia"."Pedimos que os pais venham buscar seus filhos com urgência", completa o texto.A escola tem quase 200 estudantes.