O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, mostrou-se otimista nesta quarta-feira (15) sobre o crescimento econômico nos Estados Unidos em 2021.



"A atividade econômica está no caminho de se expandir em um ritmo robusto este ano, refletindo os progressos na vacinação e a reabertura da economia", disse Poweell, ao fim de dois dias de reunião da política monetária do organismo.



O funcionário destacou que a expansão da nova variante ômicron do coronavírus representa um risco à recuperação.