Tribunal sul-africano ordena retorno à prisão do ex-presidente Zuma

Um tribunal sul-africano ordenou na quarta-feira o retorno do ex-presidente Jacob Zuma para a prisão, invalidando a liberdade condicional que lhe foi concedida em setembro.



A decisão de conceder liberdade condicional a Zuma foi "declarada ilegal, e descartada", afirmou em sua decisão o juiz da Alta Corte, Elias Matojane.



Os advogados de Zuma apelaram contra a decisão. O ex-presidente não retornará à prisão até que a justiça se pronuncie sobre este recurso.



Zuma, de 79 anos, foi preso em julho para cumprir uma pena de 15 meses de detenção, por se recusar, obstinadamente, a comparecer perante uma comissão de inquérito sobre a corrupção do Estado durante sua presidência (2009-2018).



Sua prisão deflagrou uma onda de violência sem precedentes neste país, deixando 350 mortos.



O atual presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreveu os distúrbios como uma tentativa orquestrada de desestabilizar o país.



Zuma obteve liberdade condicional por razões médicas em 5 de setembro, embora não tenham sido informadas as causas exatas desta decisão.