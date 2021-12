'Belfast' e 'Ataque dos Cães' lideram indicações para o Globo de Ouro

"Belfast", filme baseado na infância de Kenneth Branagh, e "Ataque dos Cães", faroeste de Jane Campion, dominaram as indicações ao Globo de Ouro desta segunda-feira (13), em um momento em que esses prêmios buscam superar as críticas à sua diversidade e transparência.



A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, que vota no Globo de Ouro, recebeu acusações de racismo, sexismo, assédio e corrupção.



A cerimônia normalmente atrai grandes estrelas, mas muitas devem ficar longe do evento no próximo mês, que não será transmitido ao vivo pela emissora de televisão NBC.



"Não será o evento normal, mas sempre dissemos que faríamos as indicações e entregaríamos os prêmios de qualquer maneira", disse a presidente da associação, Helen Hoehne, à AFP no anúncio das indicações em Beverly Hills.



"Temos uma longa história de entrega deste prêmio e só queremos continuar a fazê-lo como fizemos no passado", acrescentou.



"Belfast" e "Ataque dos Cães" lideram as indicações, com sete cada, para o 79º Globo de Ouro.



O drama familiar "No Ritmo do Coração", o filme de ficção científica "Duna" e a biografia de Will Smith sobre o pai de Venus e Serena Williams, "King Richard", completam a categoria de melhor filme dramático, a principal da noite.



A nova e aclamada versão de "Amor, Sublime Amor" de Steven Spielberg está entre os títulos que disputam o prêmio de melhor comédia ou musical.



Na seção de televisão, o drama da HBO "Succession" teve o maior número de indicações, com cinco.



Tradicionalmente, o Globo de Ouro ficava em segundo lugar em importância na temporada de premiações de Hollywood, perdendo apenas para o Oscar. Mas, sua permanência nessa posição é questionada.



Mais de 100 anunciantes escreveram à associação em março para exigir o fim do "comportamento discriminatório, falta de profissionalismo, insultos éticos e suposta corrupção financeira".



- "Silêncio coletivo" -



A organização implementou reformas, mas atores como Scarlett Johansson e Mark Ruffalo consideraram as mudanças inadequadas, enquanto Tom Cruise devolveu seus três Globos de Ouro em protesto.



Estúdios poderosos como Warner Bros, Netflix e Amazon disseram que não trabalharão com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood até que reformas mais significativas sejam feitas.



Os questionamentos sobre a diversidade da associação partiram de uma investigação realizada pelo jornal Los Angeles Times e divulgada este ano, que mostrou que a organização não tinha nenhum membro negro.



Os votantes do Globo de Ouro costumam ser criticados pela omissão de importantes atuações de atores e diretores não brancos em suas indicações.



Este ano, três dos indicados ao prêmio de melhor ator em drama são negros: Smith, Denzel Washington por "The Tragedy of Macbeth" e - a maior surpresa da categoria - Mahershala Ali pela discreta ficção científica "Swan Song".



Duas mulheres, Campion e Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter"), entraram excepcionalmente nas indicações de melhor diretor.



O rapper Snoop Dogg foi o convidado surpresa na revelação das indicações na segunda-feira em um hotel de Beverly Hills, lendo várias das categorias.



Os anúncios, normalmente transmitidos pelas grandes redes de televisão americanas, foram divulgados desta vez na página do Globo de Ouro no YouTube.



"Na hora que se seguiu à divulgação das indicações (...) a reação de Hollywood foi um silêncio coletivo", escreveu o Los Angeles Times.