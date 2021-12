Nova Caledônia vota 'não' para independência da França com abstenção recorde

A Nova Caledônia votou "não" para se tornar independente da França em um terceiro referendo marcado por um recorde de abstenção, opção promovida pelos separatistas, segundo os resultados parciais.



Após a apuração de 84% dos votos, o "não" à independência deste arquipélago francês do Pacífico Sul obteve 96% dos votos, segundo um canal de televisão local.



Pouco antes do fechamento das urnas, a participação era de apenas 41,60%, em queda livre em relação aos dois referendos anteriores, o que indica que a convocação à abstenção dos separatistas foi amplamente acatada.



O presidente francês Emmanuel Macron deve pronunciar um discurso às 12H00 GMT (09h00 no horário de Brasília).