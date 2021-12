BBC pede que Irã pare de assediar seus jornalistas do serviço persa

A BBC pediu nesta sexta-feira (9) ao Irã que pare de assediar e ameaçar jornalistas de seu serviço de informação em língua persa na rede britânica.



"Por mais de uma década, o Irã empreendeu uma campanha de assédio e intimidação contra jornalistas da BBC News Persian e suas famílias no Irã", denunciou a rede por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos.



"Isso inclui ameaças de morte contra jornalistas da BBC e suas famílias em Londres, congelamento de bens, assim como assédio online e ataques sexistas contra as mulheres jornalistas", acrescentou a emissora pública.



A BBC News Persian tem uma audiência mundial de 22 milhões de pessoas por semana, cerca de 13 milhões delas no Irã, onde a rede é proibida.



O grupo audiovisual observa que "os membros de suas famílias no Irã foram detidos arbitrariamente, em condições degradantes, interrogados e instados a dizer a seus parentes que parassem de trabalhar para a BBC".



A rede observa que "no ano passado, as ameaças contra funcionários da BBC News Persian e jornalistas de língua persa que se encontram fora do Irã se intensificaram", levando a polícia a intervir para proteger os funcionários baseados em Londres.



Um relatório de um especialista da ONU publicado em março de 2020 afirmou que funcionários da BBC foram intimidados por Teerã, inclusive com ameaças de morte a parentes que ainda estavam no Irã.



"Pedimos à comunidade internacional que tome medidas firmes e imediatas para garantir que o Irã seja responsabilizado e que os jornalistas da BBC News Persian possam trabalhar sem medo", disseram os advogados da BBC World Service, Caoilfhionn Gallagher e Jennifer Robinson.