EUA pedirá à opinião pública 'recomendações' para evitar separações de migrantes

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (9) que pedirá à opinião pública "recomendações" sobre como a separação de famílias de migrantes na fronteira pode ser evitada.



Trata-se de reunir ideias "para proteger-se permanentemente da prática do governo anterior de separar intencionalmente famílias na fronteira para impedir que outras migrem para os Estados Unidos", explicou o Departamento de Segurança Interna (DHS).



O DHS referia-se ao governo do republicano Donald Trump, sob cujo mandato quase 4.000 crianças migrantes foram separadas de suas famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México.



O petição por recomendações será publicada no registro federal nesta sexta-feira e os comentários serão aceitos por 30 dias.



"É inconcebível separar as crianças de seus pais como meio de dissuadir a migração", afirmou o secretário de Segurança do Interior, Alejandro Mayorkas, nesta quinta-feira.



"Eu me encontrei com famílias separadas e ouvi em primeira mão o imenso trauma que sofreram. Temos a obrigação de reunir famílias separadas e garantir que essa prática cruel não se repita", acrescentou.



As respostas servirão para ajudar a desenvolver recomendações para o presidente democrata, Joe Biden, sobre como evitar que futuros governos recorram a esta "prática cruel e desumana como uma ferramenta de dissuasão", explicou o DHS.



Biden criou uma Força-Tarefa de Reunificação Familiar que, em coordenação com ONGs e outras instituições, estabeleceu um processo para identificar famílias separadas sob a política de tolerância zero de Trump.



Durante a campanha presidencial, Biden prometeu regularizar 11 milhões de migrantes ilegais, mas até agora não o fez.



O fluxo de migrantes através do México, principalmente centro-americanos, aumentou sob sua presidência devido às suas promessas de uma política de imigração "justa e humana". As autoridades mexicanas detectaram mais de 190.000 migrantes entre janeiro e setembro, três vezes mais do que em 2020.