Agricultores indianos encerram oficialmente campanha contra reforma de Modi

Os sindicatos agrícolas indianos anunciaram nesta quinta-feira (9) o fim oficial da campanha de protestos contra o projeto frustrado de reforma agrária do primeiro-ministro Narendra Modi, após uma batalha de mais de um ano.



Milhares de agricultores permaneceram acampados por mais de um ano nas proximidades de Nova Délhi para protestar contra o projeto de reforma agrária de Modi.



Em meados de novembro, o primeiro-ministro anunciou o recuo no projeto, mas os sindicatos de agricultores prometeram prosseguir com o protesto até alcançar todas as suas reivindicações.



Entre outras coisas, eles exigiam garantias de preços mínimos para os produtos agrícolas e uma indenização para as famílias de centenas de agricultores que, como afirmam, morreram durante as manifestações.



A reforma agrária, aprovada em setembro de 2020, autorizava os agricultores a vender sua produção a quem desejassem, e não em mercados controlados pelo Estado, o que garantia um preço mínimo de subsistência para alguns produtos.



Muitos pequenos proprietários agrícolas protestaram contra as leis em acampamentos nas proximidades de Nova Délhi, ante o risco que representava, segundo eles, ter que negociar os preços com as grandes empresas.



A mudança de postura do governo aconteceu antes das eleições nos estados de Punjab, de onde procedem muitos manifestantes, e Uttar Pradesh, o mais populoso do país com 220 milhões de habitantes.



Este movimento foi um dos maiores problemas que Modi teve que enfrentar desde que chegou ao poder em 2014.



Quase dois terços dos 1,3 bilhão de indianos devem sua subsistência à agricultura, um setor que sempre foi um campo minada para a classe política e que representa quase 15% do PIB do país.