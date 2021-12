Emirados Árabes Unidos adotam sábado e domingo com dias do fim de semana

O governo dos Emirados Árabes Unidos decidiu mudar os dias do fim de semana para sábado e domingo, e não mais sexta-feira e sábado, e instaurar uma semana de trabalho de quatro dias e meio, informou nesta terça-feira (7) a agência oficial WAM.



Além do fim de semana, os moradores dos Emirados Árabes Unidos serão liberados na tarde de sexta-feira, dia da grande oração semanal nos países muçulmanos.



Na maioria dos países árabes, os fins de semana são acontecem às sextas-feiras e sábados.



A federação de sete emirados será o único país do Golfo Pérsico com final de semana aos sábados e domingos, decisão que permite alinhar-se com a maioria dos países fora do mundo árabe.



"Este fim de semana prolongado é parte dos esforços do governo dos Emirados para melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal (...) assim como para aumentar os resultados de competitividade econômica do país".



A "semana de trabalho nacional" será obrigatória para o setor público a partir de janeiro.