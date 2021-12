Angela Merkel pede que alemães se vacinem em sua última mensagem de vídeo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que deixará o poder na próxima semana, voltou a defender neste sábado (4) a vacinação contra covid-19, no último de uma série de mais de 600 vídeos dirigidos aos cidadãos do país.



"Peço-lhe mais uma vez, com insistência, que levem a sério este pérfido vírus. A nova variante ômicron parece, precisamente, ainda mais contagiosa que as anteriores. Vacinem-se. Não importa se é uma primeira dose ou uma [dose de] reforço. Qualquer vacinação é útil", disse a chanceler alemã na mensagem de vídeo.



Ela ressaltou que a quarta onda da covid-19 na Alemanha é "muito séria" e até "dramática" em algumas regiões, onde as unidades de terapia intensiva estão sobrecarregadas.



"Isso poderia ter sido evitado. Com vacinas eficazes e seguras, temos a solução à mão", insistiu Merkel.



A líder, que na próxima quarta-feira passará o poder ao futuro chanceler Olaf Scholz (social-democrata), agradeceu ainda à "grande maioria" dos cidadãos que "respeita as regras" e "ostenta todos os dias aquele maravilhoso sentido cívico do nosso país sem o qual nenhum chanceler ou governo poderia fazer nada".



Uma das primeiras tarefas do próximo governo, formado por uma coalizão de social-democratas, verdes e liberais, será a aprovação de um projeto de vacinação obrigatória contra a covid-19, a partir de fevereiro ou março de 2022, apoiado por boa parte das formações políticas.



Essa mensagem de Angela Merkel foi a última de mais de 600 vídeos que ela gravou durante seus 16 anos no poder.