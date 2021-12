Art Basel volta a Miami Beach após dois anos

A feira de arte contemporânea Art Basel reabriu as portas nesta quinta-feira (2) em Miami Beach, com a ilusão de sair de um período marcado pelo fechamento de galerias e museus durante a pandemia, um ano após a covid forçar o cancelamento da edição de 2020.



O evento, uma das feiras mais importantes dos Estados Unidos, voltou à Flórida com 253 galerias e um grande número de colecionadores, artistas e amantes da arte.



Os ingressos para esta quinta-feira, primeiro dia aberto ao público após dois dias VIP, já se esgotaram. E os corredores rapidamente se encheram de pessoas usando máscaras, um dos regulamentos impostos para limitar a exposição à covid-19.



A artista plástica Manuela Rodríguez, de 24 anos, está feliz em sua primeira visita à Art Basel.



"Poder voltar aos espaços físicos e ver as obras novamente tem sido uma experiência incrível depois de quase dois anos com toda a produção digital", afirmou.



No estande da firma nova-iorquina Edward Tyler Nahem, estão expostas pinturas de artistas famosos como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.



Um representante dessa galeria, Heinrich zu Hohenlohe, comemora o retorno da Art Basel. "É um alívio poder voltar aqui, a um mercado tão importante como os Estados Unidos", disse.



Em comparação com outros anos, ele observa uma mudança no perfil dos visitantes em decorrência da pandemia. "Não há tantos turistas, há mais colecionadores de verdade aqui", explica.



- NFTs: arte e tecnologia -



Assim como o resto do mundo da arte, Art Basel não podia ignorar os NFTs (tokens não fungíveis), obras virtuais certificadas digitalmente que se tornaram populares durante a pandemia.



A exposição "Humans + Machine", patrocinada pela empresa de criptomoedas Tezos, apresenta vários NFTs. Em uma parede preta, quatro telas verticais exibem uma seleção dessas obras, que dão lugar a outras após alguns minutos.



No centro do estande, quatro telas gigantes convidam os visitantes a criar seu próprio NFT em colaboração com um algoritmo Tezos. Por um minuto e meio, gesticulam na frente de uma câmera para fornecer material ao algoritmo. Após alguns segundos recebem a obra final em seu celular: uma mistura de sua imagem e efeitos criados por computador.



O Art Basel vai atrair cerca de 80.000 visitantes a Miami Beach este ano, de acordo com a Prefeitura, um sucesso após as incertezas sobre o evento.