UE multa cinco bancos por violação das normaa de concorrência

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (2) uma multa de 344 milhões de euros (quase 390 milhões de dólares) a cinco grandes bancos por violação das normas de concorrência em atividades de câmbio.



Os bancos multados são UBS, Barclays, RBS, HSBC e Credit Suisse, como parte da terceira fase de uma investigação da UE sobre coordenação dos principais bancos que atuam na Europa operações cambiais das principais moedas.



A comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, afirmou em uma entrevista coletiva que as multas são a expressão da "firme vontade" da Comissão Europeia "de garantir que o setor financeiro seja saudável e competitivo".



A coordenação dos cinco bancos para suas operações de câmbio "abalou a integridade do setor financeiro em detrimento da economia e dos consumidores europeus".



Por ter revelado o acordo à Comissão Europeia, o banco suíço UBS se beneficiou de uma imunidade total que permitiu escapar da multa de 94 milhões de euros, apesar de seu envolvimento em práticas fraudulentas.



Os bancos britânicos Barclays, RBS e HSBC foram beneficiados por reduções em suas multas por terem admitido os fatos e colaborado com a investigação.



O Credit Suisse não cooperou e não foi beneficiado pelas reduções previstas pelos procedimentos de clemência.



Desta forma, o HSBC foi multado em 174,2 milhões de euros; Barclays recebeu multa de EUR 54,3 milhões; Barclays em EUR 32,4 milhões. O Credit Suisse terá que pagar 83,2 milhões de dólares.



As multas levam em consideração o valor das operações realizadas por cada empresa na Europa, a gravidade e a duração das infrações observadas.