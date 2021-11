Governo Biden 'frustrado' com a forma como os executivos do petróleo 'se gabam' de seus lucros

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "frustrado" com a forma como os grandes executivos do petróleo "se gabam" dos lucros quando os preços dos combustíveis disparam para os cidadãos americanos, informou a Casa Branca nesta terça-feira (30).



O grande aumento no custo da gasolina está representando um problema geral de inflação e prejudicando a popularidade de Biden.



A Casa Branca alegou que as empresas de petróleo podem estar lucrando ilegalmente e pediu à Comissão Federal de Comércio para investigar.



Em comentários ásperos aos repórteres, a secretária de imprensa do governo, Jen Psaki, questionou por que os preços da gasolina estão tão altos nos postos quando o petróleo bruto está sendo negociado em queda acentuada.



"Eu diria que sim, estamos frustrados. Estamos frustrados por vocês terem visto uma queda nos preços do petróleo, mas não viram uma queda nos preços da gasolina", disse.



"Não precisa de um economista, não precisa de um especialista em mercado de petróleo para reconhecer isso. Isso não soa, não parece, não cheira bem."



"Vemos os diretores executivos das empresas petrolíferas se gabarem dos lucros que obtêm quando os preços das empresas de gasolina sobem", afirmou Psaki.



"Este é um impacto real para o povo americano. É incrivelmente frustrante. É por isso que o presidente está tão focado no assunto".



Na semana passada, Biden deu um passo incomum de explorar as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos para bombear suprimentos adicionais para o mercado, em coordenação com outros países consumidores importantes, como China e Índia.



A tentativa de Biden de acalmar os mercados de combustível teve pouco efeito até agora.



No entanto, a notícia da nova variante ômicron da covid-19 causou uma queda acentuada nos preços do petróleo.