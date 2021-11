Oposição portuguesa de direita elege novo líder

Os militantes do principal partido de oposição de centro-direita em Portugal elegem neste sábado (27) um novo líder que terá que se opor ao primeiro-ministro socialista Antonio Costa nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro.



Essas eleições internas para liderar o Partido Social-Democrata (PSD, centro-direita), que são uma espécie de primárias da direita, terão dois candidatos: o atual presidente do partido e ex-prefeito de Porto, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel.



Cerca de 50.000 afiliados poderão participar nessas votações em todo o país e os resultados serão anunciados neste sábado à noite.



O vencedor assumirá o cargo em um congresso do partido em meados de dezembro em Lisboa e terá o desafio de liderar o partido nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, convocadas após a ruptura entre o governo socialista de Antonio Costa e seus ex-aliados da esquerda radical devido ao orçamento do país.



Essas legislativas serão as terceiras eleições organizadas em Portugal em um ano, após as presidenciais de janeiro e as municipais de setembro.