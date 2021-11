Acidente de ônibus deixa 19 peregrinos mortos no México

Pelo menos 19 pessoas que participavam de uma peregrinação religiosa morreram nesta sexta-feira(26) no México, depois que o ônibus em que viajavam se acidentou em uma estrada no estado central do México.



"Há 19 pessoas que infelizmente perderam a vida", disse Milenio Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretário de Governo do distrito vizinho à capital.



Ele informou que as vítimas partiram do estado de Michoacán (oeste) e estavam viajando para Chalma, onde um santuário católico é visitado por muitos fiéis.



Cerca de vinte pessoas também ficaram feridas e foram levadas a hospitais em comunidades próximas.



O acidente, aparentemente causado pelo excesso de velocidade do veículo ou por uma possível avaria mecânica, foi registado em uma estrada secundária onde ocorreram outras colisões.



A mídia local publicou imagens do ônibus, que atingiu uma casa. Todas as vítimas eram passageiros, além do motorista.



O veículo ficou praticamente destruído em sua parte dianteira.