Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (26) o fechamento de suas fronteiras para viajantes de oito países do sul da África, em resposta ao surgimento da variante omicron do coronavírus.



Pessoas da África do Sul, Botswana, Zimbabué, Namíbia, Lesoto, Eswatini (ou Suazilândia), Moçambique e Malawi serão proibidas de entrar no território dos EUA a partir de segunda-feira, informou um alto funcionário americano.



Apenas cidadãos americanos e aqueles com residência permanente nos Estados Unidos poderão entrar no país vindos dessas nações, observou ele.