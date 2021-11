Portugal quer acelerar campanha de reforço da vacina anticovid

Portugal planeja vacinar um quarto de sua população com uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 até janeiro para fazer frente ao novo aumento das infecções, anunciaram nesta quarta-feira (24) as autoridades de Saúde.



O país de 10 milhões de habitantes vai acelerar sua campanha de vacinação "para chegar a 2,5 milhões de vacinados em janeiro com a terceira dose", disse Antonio Lacerda Sales, vice-secretário de Estado da Saúde.



Nos próximos dois meses, o país ibérico quer vacinar as pessoas com mais de 65 anos e as maiores de 50 que receberam uma única dose da Janssen. Cerca de 800 mil portugueses já receberam a terceira dose.



Portugal, um dos países mais vacinados do mundo, registou um novo pico de 3.773 casos em 24 horas, um recorde em quatro meses, segundo o último balanço das autoridades sanitárias.