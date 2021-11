EUA: 95% dos trabalhadores federais cumpriram mandato e se vacinaram contra covid

A Casa Branca informou nesta segunda-feira (22) que 95% dos funcionários do governo federal nos Estados Unidos cumpriram o mandato de vacinação obrigatória contra a covid-19 antes do prazo estabelecido.



A secretária de imprensa, Jen Psaki, explicou que 90% dos funcionários federais foram vacinados com pelo menos uma dose contra o coronavírus e 5% obtiveram isenções.



O restante enfrenta "medidas adicionais de conformidade", disse um alto funcionário do governo, embora não haja nenhuma indicação de que o governo Biden esteja planejando demitir um grande número de funcionários.



O prazo para cumprir o mandato de vacinação do presidente Joe Biden é a meia-noite de terça-feira.



A Casa Branca espera que a imposição da vacinação entre os 3,5 milhões de trabalhadores federais, incluindo os militares, incentive as empresas privadas a segui-la.



Biden anunciou um mandato semelhante para empresas que empregam mais de 100 pessoas, mas a ordem foi suspensa pela Justiça.



Na Casa Branca e na administração presidencial em geral a adesão é de 99%, afirmou Psaki aos repórteres.