Eslováquia decreta confinamento de pessoas não vacinadas contra a covid

A Eslováquia começou a aplicar nesta segunda-feira (22) o confinamento para pessoas não vacinadas contra a covid-19, informou o ministério da Saúde, em uma tentativa de conter uma das maiores taxas de infecção por coronavírus no mundo.



As pessoas não vacinadas serão proibidas de entrar em lojas que não sejam consideradas essenciais, como supermercados ou farmácias, mesmo com um teste de coronavírus negativo.



"Recorremos a um confinamento vigoroso dos não vacinados, porque temos de protegê-los", disse o primeiro-ministro Eduard Heger à emissora pública RTVS.



A Eslováquia tem atualmente a quarta maior taxa de infecção do mundo, com 917 novos casos de covid-19 por 100.000 habitantes nos últimos sete dias, de acordo com cálculos da AFP, atrás de Eslovênia, Áustria e a vizinha República Tcheca.



"A alta taxa se deve a muitos fatores, o mais importante deles é que temos muito poucas pessoas vacinadas", disse Peter Visolajsky, presidente da Associação dos Sindicatos dos Médicos.



Neste país da Europa Central de 5,4 milhões de habitantes e membro da União Europeia, apenas 45,7% da população está totalmente vacinada.