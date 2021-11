Clínica de fertilização comete erro e mães dão à luz filhos trocados

Daphna e Alexander Cardinale deram à luz a filho de outro casal devido a erro cometido pela clínica especializada em fertilização in vitro (foto: Reprodução/BBC)

Imagine dar a luz à um filho que não é seu. Foi o que ocorreu com dois casais nos Estados Unidos.





in vitro em Los Angeles (EUA), onde fizeram o procedimento, cometeu um equívoco e trocou seus óvulos fecundados pelos de outra família. Daphna e Alexander Cardinale apresentaram uma denúncia contra a clínica nessa segunda-feira (08/11). "Nós perdemos um ano inteiro da vida de nossa filha", justificou Daphna Cardinale em entrevista à rede americana de comunicação NBC.



LEIA MAIS 22:08 - 09/11/2021 OMS aguarda segunda geração de vacinas anticovid, mais fáceis de administrar

22:01 - 09/11/2021 Biden defende programas, e diz que irão reduzir pressão inflacionária

21:46 - 09/11/2021 Embaixador dos EUA no México acusa líderes de caravana migrante de cumplicidade com criminosos

Após testes genéticos, um dos casais descobiu que a clínica especializada em fertilizaçãoem Los Angeles (EUA), onde fizeram o procedimento, cometeu um equívoco e trocou seus óvulos fecundados pelos de outra família. Daphna e Alexander Cardinale apresentaram uma denúncia contra a clínica nessa segunda-feira (08/11). "Nós perdemos um ano inteiro da vida de nossa filha", justificou Daphna Cardinale em entrevista à rede americana de comunicação NBC.





O casal falou ao jornal, que já havia percebido diferenças desde o nascimento. O bebê nasceu em setembro de 2019 e eles perceberam que a menina tinha a pele e o cabelo mais escuros do que o restante da família.





Quando descobriram o erro, os Cardinale entraram em contato com o outro casal e decidiram recuperar a guarda de seus filhos biológicos. A justiça americana aprovou a troca. "Quando a verdade veio à tona, trocar as crianças foi ainda mais doloroso. Perder a criança que você conhece por uma criança que você ainda não conhece é um pesadelo", informou Alexander a NBC.





As famílias ficaram extremamente abaladas com o erro, uma vez que além de perder momentos com aos filhos biológicos, se apegaram aos filhos que estavam criando. "Em vez de amamentar minha filha, eu amamentei e criei laços com uma criança que eu depois fui forçada a abandonar”, disse.



*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria