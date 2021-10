Veja vídeo: velejadores resgatam cachorro perdido no meio do oceano

O grupo salvou um cachorro que estava nadando sozinho no meio do oceano (foto: Reprodução/TikTok) Era apenas para ser um passeio relaxante pelo mar no último domingo (24/10), quando a jovem Bryn Crowell e o grupo de amigos que velejavam juntos protagonizaram o viral da semana. O grupo salvou um cachorro que estava nadando sozinho no meio do oceano.













Em entrevista ao portal The Dodo, Bryn contou que a princípio achou que o cachorro fosse algum objeto perdido no mar, como um chapéu e ao se aproximarem dele perceberam que na verdade era um cachorrinho.





A menina lembrou que o cachorro estava bastante assustado: "Você pode dizer que ele apenas nadou pela vida".





O cachorro tinha uma coleira de identificação, com o nome dos tutores e se chamava Zuko. Ao chegar em terra, Bryn ligou para o número e conseguiu contato para devolver Zuko: "Ligamos e pudemos ouvir que todos estavam chorando e chateados ao telefone".





A família explicou que estavam em um passeio de barco no local com outros cachorros e não perceberam o sumiço de Zuko até retornar para casa. "Quando devolvemos Zuko, pudemos ver que eles [a família] estavam o abraçando e chorando", disse Bryn.





Bryn e os tutores mantiveram contato após a devolução do cachorro, e parece que tudo vai bem com Zuko segundo as imagens divulgadas pela jovem.