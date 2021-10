Ataque do Estado Islâmico deixa 11 mortos no Iraque, informam fontes

O setor foi fechado e foram enviados reforços para operações de rastreamento, segundo a primeira fonte (foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

Ao menos 11 pessoas morreram nesta terça-feira (26/10) no Iraque em um ataque atribuído a extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) contra um povoado no leste do país, informaram duas fontes de segurança.O ataque ocorreu na localidade de Al Rashad, na província de Diyala, e deixou "11 mortos e 13 feridos", informou uma fonte de segurança da província.Uma segunda fonte, mencionando a presença de civis entre as vítimas, destacou que o ataque foi realizado com armas leves neste povoado onde vivem muitos membros das forças de segurança.O setor foi fechado e foram enviados reforços para operações de rastreamento, segundo a primeira fonte.Os moradores do povoado são principalmente a tribo de Bani Tamim, à qual pertence o governador da província, coincidiram as duas fontes.Após uma ofensiva relâmpago em 2014 no Iraque e na Síria, e a conquista de extensos territórios, o EI e seu "califado" tombaram nos dois países.O Iraque proclamou vitória sobre os jihadistas no fim de 2017 e na Síria, o EI caiu em 2019.No entanto, os extremistas continuam sendo uma ameaça e realizam ataques nos dois países.