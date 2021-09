Covid matou mais nos EUA do que a gripe espanhola

A covid-19 matou mais pessoas nos Estados Unidos do que a gripe espanhola em 1918-19, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (20) pela Universidade Johns Hopkins.



Mais de 675,7 mil infectados pelo novo coronavírus morreram nos Estados Unidos, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela entidade.



De acordo com historiadores e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a agência de saúde dos Estados Unidos, a gripe espanhola matou pelo menos 50 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo 675.000 nos Estados Unidos.



Pelo menos em valores absolutos, a gripe espanhola perdeu o título de pandemia mais grave da história recente do país para a covid-19.



No entanto, ao contrário da covid-19, a gripe espanhola foi especialmente letal em grupos de idade que se presume estarem em boa saúde, como crianças de cinco anos e adultos entre 20 e 40 anos.