"O Gambito da Rainha", a superpopular produção da Netflix sobre uma jovem e prodigiosa enxadrista, conquistou neste domingo (19), em Los Angeles, o Emmy de melhor minissérie, o último prêmio da noite.



Protagonizada por Anya Taylor-Joy, a bem sucedida série que provocou uma febre mundial do xadrez, superou "I May Destroy You", "WandaVision", "Mare of Easttown" e "The Underground Railroad".