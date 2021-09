Líbano confisca 20 toneladas de nitrato de amônio no Vale Becá

As autoridades libanesas apreenderam neste sábado (18) 20 toneladas de nitrato de amônio no Vale Becá, situado na região leste do Líbano, a mesma substância química que provocou a explosão mortal no ano passado no porto de Beirute.



As forças de segurança descobriram um depósito de fertilizantes em um caminhão estacionado no armazém nesta planície considerada o centro de operações de contrabando entre Líbano e Síria, informou a agência nacional de notícias NNA.



Além disso, uma grande parte da depressão do Vale Becá é considerada um bastião do xiita Hezbollah, um movimento armado com importante influência na República Libanesa.



O ministro do Interior, Bassam Mawlawi, que visitou neste sábado o Vale Becá, pediu às forças de segurança que examinem toda a área.



"Devemos nos esforçar ao máximo para levar esses materiais para um local seguro, longe da exposição do calor e do sol", declarou Mawlawi à agência de imprensa.



A empresa proprietária do nitrato de amônio declarou que o fertilizante estava destinado ao uso agrícola.