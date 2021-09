Biden realizará cúpula virtual sobre a covid-19 na quarta-feira, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sediará uma cúpula virtual sobre a covid-19 na próxima quarta-feira, um dia depois de falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (17).



"Este encontro visa expandir e fortalecer nossos esforços conjuntos" e "nos alinharmos com uma visão comum para derrotar a covid-19", afirmou Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, em um comunicado.



A cúpula será "fora da Assembleia Geral da ONU". Nenhum detalhe foi fornecido sobre os participantes.



Biden, que falará na reunião anual da ONU na terça-feira, apresentou os Estados Unidos como líder global nos esforços para vacinar o mundo, uma alegação recebida com ceticismo por algumas ONGs.



Psaki disse em sua declaração que o evento se baseará em "reuniões anteriores de líderes e ministros mundiais em fóruns como o G7, G20 e Act Accelerator para reunir a sociedade civil, ONGs, filantropos e a indústria junto com líderes mundiais".



Os Estados Unidos são de longe o maior doador de vacinas do mundo, e Biden compara os esforços de seu governo nessa questão com o envolvimento americano na Segunda Guerra Mundial.



Biden deve retornar à Casa Branca para presidir a cúpula. Em Nova York, sede das Nações Unidas, foram anunciadas medidas rígidas de segurança, incluindo a exigência de que os delegados apresentem comprovante de vacinação antes de entrar no salão principal.