Misterioso desaparecimento de uma viajante choca os EUA

As autoridades dos Estados Unidos iniciaram uma intensa busca por uma mulher de 22 anos que desapareceu misteriosamente durante uma viagem com o namorado, um caso que choca o país.



Gabrielle "Gabby" Petito largou seu emprego e colocou sua vida em uma van para viajar pelas estradas dos EUA com seu namorado de 23 anos, Brian Laundrie. A jornada, que começou em julho, era documentada em publicações idílicas no Instagram, com ambos sempre sorridentes.



Porém, mais de duas semanas atrás, Laundrie voltou para casa sozinho em North Port, Flórida, na van de Petito, e a família da jovem registrou uma queixa de desaparecimento.



Laundrie se recusou a cooperar com a polícia. "Compartilhamos a frustração com o mundo neste momento", disse o chefe da polícia de North Port, Todd Garrison, a repórteres nesta quinta-feira (16).



- Brigas e choro -



Em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.



Imagens da câmera policial divulgadas pela mídia mostram Petito, angustiada, dizendo que havia brigado com Laundrie.



Ao falar com um policial depois que sua casa sobre rodas foi parada, Petito foi vista chorando e dizendo que tinha problemas de saúde mental.



Petito contou que havia dado um tapa em Laundrie após uma discussão, mas acrescentou que não queria machucá-lo.



"Discutimos esta manhã algumas questões pessoais", disse ela. "Antes ele não me deixava entrar no carro... Me disse que eu tinha que me acalmar."



Laundrie relatou à polícia que Petito tentou levar as chaves do veículo e que a empurrou antes que ela batesse nele com o celular.



O policial decidiu que nenhuma acusação seria feita, mas ordenou que o casal passasse uma noite separado para se acalmar.



A última vez que Petito entrou em contato com seus pais foi no final de agosto, quando o casal estava na área do Parque Nacional de Grand Teton, em Wyoming, de acordo com a família.



A mãe e o padrasto de Petito "imploram a Brian que se apresente e pelo menos diga se estamos procurando na área certa".