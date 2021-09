Blinken chama França de 'parceiro vital' após divergência sobre Austrália

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira (16) que a França é um "parceiro vital" na Ásia, após Paris se enfurecer com uma aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália que impede a venda de submarinos franceses para este último país.



"Quero enfatizar que não existe uma divisão regional que separe os interesses de nossos parceiros do Atlântico e do Pacífico", afirmou o chefe da diplomacia americana a repórteres. "A França, em particular, é um parceiro vital nisso", acrescentou.



Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália anunciaram uma nova aliança, denominada AUKUS, por meio da qual a Austrália será o segundo país a obter submarinos nucleares com tecnologia americana.



Camberra rompeu um acordo para adquirir submarinos convencionais franceses a um custo de 36,5 bilhões de dólares.



Blinken disse que os Estados Unidos apoiam firmemente a Austrália, que vem enfrentando uma pressão crescente da China.



"Pequim viu nos últimos meses que a Austrália não recuará e que ameaças de retaliação econômica e pressão simplesmente não funcionarão", afirmou.



"Os Estados Unidos não deixarão a Austrália sozinha em campo, ou melhor, na quadra", completou usando metáforas esportivas.