Espanha e Colômbia concordam em reforçar cooperação

O presidente da Colômbia, Iván Duque, iniciou nesta quinta-feira uma visita oficial à Espanha, onde assinou acordos com o chefe de governo, Pedro Sánchez, para reforçar a cooperação econômica e política entre os dois países.



Duque se encontrou primeiramente com o rei Felipe VI, no Palácio da Zarzuela. Depois, seguiu para a sede da presidência, onde se reuniu com Sánchez, com quem fechou, entre outros, um acordo para a promoção e proteção recíproca de investimentos.



As empresas espanholas são o segundo maior investidor na Colômbia. Duque espera assinar em sua visita acordos de investimentos de 2,5 bilhões de dólares, conforme indicou em um fórum econômico esta tarde.



Antes, o presidente colombiano compareceu ao almoço oficial oferecido pelo monarca no Palácio Real, onde mencionou a situação da Venezuela: "A resposta da comunidade internacional foi alcançada graças, também, à liderança da Espanha. Temos que construir uma solução definitiva", pediu.



A questão da Venezuela foi recorrente nas intervenções de Duque, que começaram cedo, com uma entrevista a uma rádio, em que mostrou oposição ao relaxamento das sanções internacionais contra o governo Maduro. "Toda pressão que deva ser exercida diplomaticamente para garantir uma eleição presidencial transparente e com uma supervisão internacional rigorosa é um dever moral da comunidade internacional", afirmou à emissora Cope.



A fim de promover os investimentos na Colômbia, o presidente se reunirá amanhã com empresários, e concluirá sua viagem no dia seguinte, com uma visita a Santiago de Compostela.