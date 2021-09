FMI reafirma compromisso de alcançar acordo com a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está "comprometido" em chegar a um acordo com a Argentina para reprogramar sua dívida bilionária, informou nesta quinta-feira (16) o porta-voz do Fundo, sem se pronunciar sobre a crise no governo de Alberto Fernández.



Cinco ministros e outros altos funcionários, todos próximos da vice-presidente, Cristina Kirchner, colocaram seus cargos à disposição de Fernández na quarta-feira, após a derrota da coalizão governista nas primárias de domingo para as legislativas de novembro.



"Não comentamos desenvolvimentos políticos ou especulações a respeito", disse o porta-voz do FMI, Gerry Rice, durante coletiva de imprensa.



"Mas o que posso dizer-lhes é que continuamos o trabalho com as autoridades argentinas para aprofundar as discussões técnicas que estamos tendo para um programa apoiado pelo FMI".



"Nosso objetivo continua sendo ajudar a Argentina (...) Estamos comprometidos com isso", assegurou, sem dar um programa de um eventual acordo com o Fundo para reestruturar uma dívida de 44 bilhões de dólares.



Rice tampouco comentou sobre o projeto de orçamento que o governo Fernández apresentou na meia-noite de quarta-feira ao Congresso, que exclui pagamentos de capital ao FMI pela dívida pendente de renegociação.



A Argentina tem na próxima quarta-feira um vencimento de capital com o FMI de 1,9 bilhão de dólares e em dezembro outro também no valor de US$ 1,9 bilhão.



"Seria prematuro comentar o esboço do orçamento de 2022", disse o porta-voz do FMI. "Não queremos nos antecipar às discussões técnicas que estão sendo realizadas nesta etapa".



E acrescentou: "Estamos trabalhando estreitamente, aprofundando nossa compreensão técnica em uma ampla gama de questões que poderiam formar a base de um possível programa do FMI, portanto não entrarei em detalhes a respeito".



Consultado sobre o pedido da Argentina de que o Fundo reforme sua política de taxação dos empréstimos, Rice lembrou que a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, se comprometeu a discutir o proposto com os membros do organismo.



"A diretora-gerente tomou nota desta solicitação e está fazendo avançar este processo", afirmou, destacando que o tema "provavelmente" será tratado em breve em reuniões informais da diretoria, de forma a ter "os pontos de vista preliminares" antes de um debate formal.



Em julho, Rice disse que os diálogos com a Argentina avançavam rumo a um programa do Serviço Ampliado do FMI (SAF), que busca assistir países com graves problemas na balança de pagamentos a médio prazo devido a deficiências estruturais que não podem ser resolvidas em pouco tempo.