O foguete Falcon 9 da SpaceX, com quatro tripulantes civis a bordo, decolou na noite desta quarta-feira (15) da Flórida, na primeira missão para orbitar a Terra apenas com passageiros privados e nenhum astronauta profissional, de acordo com um repórter da AFP no local.



Em uma enorme bola de fogo que iluminou a noite no Centro Espacial Kennedy, os nove motores de primeiro estágio do foguete propulsaram a espaçonave para além da Terra.



Os quatro turistas americanos na missão Inspiration4, incluindo o bilionário Jared Isaacman, que a financiou, passarão três dias orbitando a Terra.