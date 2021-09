Papa reprova cardeais 'negacionistas' que não querem ser vacinados

O Papa Francisco condenou nesta quarta-feira (15) os cardeais "negacionistas", que se recusam a serem vacinados contra a covid-19 e depois são infectados, em uma alusão a um de seus principais opositores.



"No colégio cardinalício há alguns negacionistas. Um deles, coitado, estava infectado com o vírus", disse o pontífice no avião que o levava de volta de sua viagem apostólica de quatro dias à Eslováquia, na Europa Central.



Francisco estava se referindo ao ultraconservador cardeal americano Raymond Burke, um de seus mais ferozes críticos, que adoeceu em agosto devido a covid-19.



O papa argentino esclareceu que dentro do Vaticano "todos estão vacinados, exceto um pequeno grupo", então "estamos estudando como ajudá-los", acrescentou, durante uma coletiva de imprensa a bordo do avião papal.



O pontífice, ferrenho defensor da vacinação contra a covid-19, reconheceu que não entende os motivos de tanto ceticismo em relação às vacinas.



"É um pouco estranho, porque a história da humanidade com as vacinas tem se mostrado uma amiga", disse ele, referindo-se a décadas de campanhas para proteger as crianças do sarampo e da poliomielite.



"Devemos esclarecer a questão e falar com calma", aconselhou, embora admitisse que a diversidade das vacinas e sua reputação desigual podem ter gerado incerteza ou medo.