Migrantes são sequestrados em hotel do México

Cerca de 20 migrantes, principalmente de origens haitiana e venezuelana, foram sequestrados em um hotel no estado mexicano de San Luis Potosí, anunciaram autoridades nesta terça-feira.



"Na madrugada de hoje foi recebido o relatório de mulheres e homens supostamente levados à força", informou a promotoria de San Luis Potosí. Três vans com homens armados chegaram ao hotel da localidade de Matehuala e levaram os migrantes.



"Imediatamente teve início uma operação de busca para obter dados sobre o ocorrido, bem como descobrir o paradeiro dessas pessoas", acrescentou a promotoria.



Os migrantes, que fogem da violência e pobreza em seus países, buscam chegar aos Estados Unidos para pedir abrigo. Em seu trajeto pelo México, por vezes são vítimas do crime organizado ou de abusos cometidos por autoridades mexicanas.