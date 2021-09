Ex-presidente de Angola regressa ao país depois de dois anos no estrangeiro

O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, cuja família está sendo destituída do poder por meio de uma campanha anticorrupção, voltou a Angola nesta terça-feira (13) depois de passar os últimos dois anos na Espanha, informou uma agência de imprensa do governo.



"O ex-presidente da República José Eduardo dos Santos regressou ao país nesta terça-feira", informou a agência Angop, que revelou que o voo do ex-mandatário posou de madrugada na capital Luanda.



O histórico e polêmico ex-presidente angolano deixou o seu país em abril de 2019 para fixar residência em Barcelona. Oficialmente, ele tomou essa decisão por motivos de saúde.



De momento, não se sabe quanto tempo vai ficar em Angola.



Depois de ter liderado seu país por quase quatro décadas, Dos Santos, 79, é acusado de ter enriquecido a si mesmo e o seu entorno com o desvio de inúmeros recursos nacionais.



A sua condição de ex-presidente garante-lhe imunidade judicial até 2022, de acordo com a Constituição angolana.



No entanto, o atual presidente, seu sucessor João Lourenço, deu início a uma campanha anticorrupção em 2017, que afetou principalmente parentes de Santos, que haviam sido retirados de altos cargos políticos e empresariais.



Angola realizará eleições presidenciais, legislativas e locais em 2022.