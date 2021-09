Corte chinesa desqualifica denúncia de abusos sexuais em caso midiático

Uma corte chinesa desqualificou nesta terça-feira (14) a denúncia contra um apresentador de televisão acusado de supostos abusos sexuais, um caso que foi muito comentado na China e que deu origem a um movimento similar ao #MeToo.



Zhou Xiaoxuan, de 28 anos, denunciou em 2018 que o renomado apresentador de TV Zhu Jun a tinha tocado e tentado beijá-la à força durante seu período de estágio em uma emissora pública em 2014.



O caso gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais e inspirou milhares de mulheres chinesas a denunciarem os abusos sexuais sofridos.



Depois de três anos de batalha judicial, os juízes absolveram o acusado ao considerar que não tinha provas suficientes.



"As provas aportadas pela demandante Zhou foram insuficientes para demonstrar que foi agredida sexualmente pelo acusado Zhu", informou em um comunicado o Tribunal Popular do distrito de Haidian, em Pequim.



O Tribunal informou que o caso não será julgado.



A China aprovou no ano passado uma lei contra os abusos sexuais, mas muitas mulheres continuam sem denunciar estes delitos no país.



