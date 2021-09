Biden falará na Assembleia Geral da ONU em 21 de setembro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para Nova York em 21 de setembro para falar na Assembleia Geral da ONU, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (13).



A maior reunião diplomática do mundo, que no ano passado foi realizada virtualmente devido à pandemia do coronavírus, desta vez será realizada em um formato híbrido remoto-presencial.



Enfraquecido após a retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão, que irritou alguns de seus aliados, Biden realizará uma série de reuniões diplomáticas nas próximas semanas e meses.



Por exemplo, em 24 de setembro, ele receberá os primeiros-ministros da Índia, Japão e Austrália na Casa Branca na primeira cúpula presencial de líderes do Diálogo Quadrilateral (Quad), informou sua porta-voz, Jen Psaki, nesta segunda-feira.



Da mesma forma, a cúpula do G20 em Roma e a principal reunião da ONU sobre clima, a COP26 em Glasgow, acontecerão no final de outubro e início de novembro.



Em dezembro, Biden reunirá líderes mundiais para uma "Cúpula pela Democracia" virtual que é vista como um desafio para a China e uma alternativa à tradicional reunião do G20. Até o momento, a lista de participantes da cúpula não foi divulgada.