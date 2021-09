A primeira-ministra da Noruega, a conservadora Erna Solberg, admitiu nesta segunda-feira (13) sua derrota nas eleições legislativas, abrindo a via para a chegada ao poder da esquerda com o trabalhista Jonas Gahr Støre.



"O trabalho do partido conservador no governo terminou desta vez", disse Solberg, que governava o país escandinavo desde 2013, um recorde para a direita.



"Parabenizo Jonas Gahr Støre que, neste momento, parece ter uma maioria clara para mudar o governo".