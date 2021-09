Democratas apresentam primeiro esboço da reforma fiscal

Os democratas da Câmara dos Representantes apresentaram, nesta segunda-feira (13), seu projeto inicial de reforma fiscal que acabaria com os cortes introduzidos por Donald Trump ao aumentar impostos às grandes fortunas e empresas.



Este projeto deveria permitir arrecadar 3 trilhões de dólares para financiar parte do gigantesco plano de reformas sociais impulsionado pelo presidente Joe Biden, por 3,5 trilhões de dólares.



Segundo o projeto publicado pela comissão encarregada de questões fiscais na Câmara de Representantes (Ways & Means), controlada pelos democratas, a taxa de imposição para os americanos de maiores rendas passaria de 37% para 39,6%.



O imposto à renda empresarial, que alcançará empresas com mais de 5 milhões de dólares de renda anual, passaria de 21% para 26,5%.



Esses níveis são inferiores aos previstos pelo presidente Joe Biden para as empresas em seu projeto de reforma fiscal (28%).



As negociações continuarão entre os democratas nas próximas semanas em busca de um consenso. Os republicanos se opõem a aumentos de impostos.