"Shang-Chi" lidera as bilheterias dos EUA e Canadá pela segunda semana consecutiva

"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", com o primeiro super-herói asiático da Marvel, liderou as bilheterias nos Estados Unidos e Canadá pela segunda semana consecutiva, arrecadando US$ 35,8 milhões, segundo dados provisórios divulgados neste domingo (12).



O filme, ambientado em uma China imaginária que mistura criaturas gigantes, misticismo e kung fu, acumula um total de 145,6 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos, segundo o site especializado Exhibitor Relations.



É a primeira produção dos estúdios da Marvel a ter um diretor asiático - Destin Daniel Cretton - e um elenco também dominado por estrelas do continente, liderado pelo chinês-canadense Simu Liu.



A comédia de ação "Free Guy: Assumindo o Controle", protagonizada por Ryan Reynolds, ficou em segundo lugar, com bilheteria de 5,8 milhões de dólares no fim de semana.



O terceiro lugar foi para uma das estreias desta semana, o filme de terror "Maligno", que arrecadou 5,6 milhões.



Em quarto lugar ficou "A Lenda de Candyman", da Universal, um remake do famoso filme de terror de 1992. Ele arrecadou 4,8 milhões neste fim de semana e acumula 48 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos e Canadá.



"Jungle Cruise", um filme de aventura inspirado em uma atração dos parques da Disney, ficou em quinto lugar, com US$ 2,4 milhões.



Os próximos do ranking são:



"Patrulha Canina: O Filme" (2,2 milhões)



"O Homem nas Trevas 2" (1,2 milhões)



"The Card Counter" (1,1 milhões)



"Show Me the Father" (700 mil)



"Respect: A História de Aretha Franklin"(650 mil)



