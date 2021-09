Ministro das Relações Exteriores do Catar faz visita breve ao Afeganistão

O ministro das Relações Exteriores do Catar fez uma breve visita ao Afeganistão neste domingo (12), a mais importante em nível diplomático depois que o Talibã assumiu o poder, de acordo com um jornalista da AFP.



Mohammad bin Abdulrahman al Thani, que também atua como vice-primeiro-ministro do emirado, se reuniu em Cabul com vários líderes talibãs, anunciou uma conta do regime talibã no Twitter, sem dar mais detalhes.



O chefe da diplomacia do Catar, um intermediário importante nos assuntos do Afeganistão, também conversou com o ex-presidente afegão Hamid Karzai, de acordo com fotos postadas nas redes sociais.



O Catar desempenhou um papel diplomático muito importante na situação no Afeganistão ao hospedar negociações entre os talibãs e o governo dos Estados Unidos e, em seguida, com o governo afegão de Ashraf Ghani, derrubado em 15 de agosto por insurgentes islâmicos.



O emirado também foi muito ativo na ponte aérea que permitiu a retirada de mais de 120.000 estrangeiros e afegãos após o retorno do regime talibã ao poder.



Até o momento, nenhum país reconheceu oficialmente o novo governo dos insurgentes, que só teve o reconhecimento do Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos durante o regime ultraconservador que eles impuseram entre 1996 e 2001.



